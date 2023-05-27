Во Флориде дайверы поймали рекордные 24 699 инвазивных крылаток на турнире

По словам официальных лиц, это почти на 11 000 крылаток больше, чем было поймано на турнире 2022 года.

Не менее поразительным является тот факт, что хищная рыба становится больше.

Дайвер Диллан Кэмпледжон из Оушен-Спрингс, штат Миссисипи, поймал на турнире 17,95-дюймовую крылатку. Это самый большой показатель за пятилетнюю историю мероприятия.

По словам официальных лиц, рыбу поймали 144 дайвера со всей страны, которые спустились на Панхандл в надежде разделить призовой фонд в размере 100 000 долларов.

Крылатки обитают в Индо-Тихоокеанском регионе и Красном море, но этот вид начал появляться у Атлантического побережья Флориды в 1985 году.

Они быстро распространились, появившись в северной части Мексиканского залива в 2010 году, сообщает Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы.

Этот вид известен тем, что имеет 18 ядовитых шипов и болезненный укус, который может вызвать изменение частоты сердечных сокращений, боль в животе, потливость и обмороки.