Опытные дачники рассказали, зачем сажают на участке ромашки: вредители моментально исчезнут с огорода

Ромашка – это эффективное натуральное средство против мышей и прочих грызунов, способных нанести существенный вред урожаю.

Цветы имеют особый запах, который не выносят грызуны, поэтому мыши и крысы держатся подальше от участка.

А это означает, что плодовые деревья и ягодные кустарники надежно защищены от атак вредителей, причем без химии.

Ромашку можно использовать и в помещении, например, в сарае. Для этого нужно разложить там высушенные цветы.