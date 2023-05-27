Опытные дачники рассказали, зачем сажают на участке ромашки: вредители моментально исчезнут с огорода

Ромашка – это эффективное натуральное средство против мышей и прочих грызунов, способных нанести существенный вред урожаю.
Цветы имеют особый запах, который не выносят грызуны, поэтому мыши и крысы держатся подальше от участка.
А это означает, что плодовые деревья и ягодные кустарники надежно защищены от атак вредителей, причем без химии.
Ромашку можно использовать и в помещении, например, в сарае. Для этого нужно разложить там высушенные цветы.
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