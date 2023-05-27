Дачный эксперт объяснил, зачем поливать огурцы уксусом: урожай вырастет в два раза

Он заметно улучшает усвоение растениями полезных веществ из почвы, а заодно защищает их от болезней и вредителей.
Самый лучший эффект укусу дает в сочетании с древесной золой. Для приготовления раствора 250 г золы и столько же уксуса нужно залить 500 мл воды.
Раствор настаивают в течение суток, выливают в ведро воды, перемешивают и используют для подкормки огруцов.
Состава с указанными пропорциями компонентов достаточно для полива десяти огуречных кустов.
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