Дачный эксперт объяснил, зачем поливать огурцы уксусом: урожай вырастет в два раза

Он заметно улучшает усвоение растениями полезных веществ из почвы, а заодно защищает их от болезней и вредителей.

Самый лучший эффект укусу дает в сочетании с древесной золой. Для приготовления раствора 250 г золы и столько же уксуса нужно залить 500 мл воды.

Раствор настаивают в течение суток, выливают в ведро воды, перемешивают и используют для подкормки огруцов.

Состава с указанными пропорциями компонентов достаточно для полива десяти огуречных кустов.