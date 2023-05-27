Лиззо сделала кавер на «Proud Mary»: «Рок-н-ролла не бывает без Тины Тернер»

Во время него она произнесла речь, в которой назвала Тернер причиной, по которой она вообще смогла выйти на сцену.

«Сегодня мы потеряли икону», — сказала Лиззо. Она отметила, что не хочет плакать и грустить, а предпочитает прославлять легендарную Тину Тернер.

Скрывая свои эмоции за сверкающими блестками, большими волосами в стиле Тины и выразительным пением «Нет рок-н-ролла без Тины Тернер», Лиззо затем сорвала нижнюю половину своего костюма, под которым оказался классический образ.

Тур Лиззо «Special» подходит к концу, последнее выступление состоится 2 июня в Палм-Дезерт, Калифорния, но она выступит на BottleRock и Governors Ball.