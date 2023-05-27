Как обеспечить глубокий полив в огороде с помощью обычного ведра: дачники поделились лайфхаком

Из-за этого многие растения бесполезно поливать из шланга или из лейки, необходимо специальное приспособление.

Его можно сделать своими руками, используя для этого обычное ведро или цветочный горшок. Для такой емкости следует выкопать ямку рядом с грядкой.

В дне емкости необходимо проделать побольше отверстий, при этом горшок или ведро должны остаться пустыми, засыпать их землей не нужно.

Когда в емкость будет наливаться вода, она дойдет до глубоких слоев почвы, поскольку верхнего слоя грунта нет.