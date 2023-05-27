Как утрамбовать и выровнять грунт под газон: простые советы от опытных дачников

Для этого потребуется ручной инструмент, причем он должен быть достаточно тяжелым, иначе утрамбовать грунт не удастся.

Можно сделать такое приспособления своими руками. Для этого нужно отпилить часть бруса 100х100 нужной высоты, просверлить в нем отверстие и вставить вкладыш от рейки. Можно использовать и виброплиту.

Предварительно необходимо убрать с будущего газона ветки и камни, а затем разметить его при помощи колышек и веревки.

Перед началом работ следует снять верхний слой грунта, утрамбовать почву, а затем вернуть снятый слой почвы на место.