Дачники объяснили, как нужно сажать огурцы, чтобы урожаю позавидовали все соседи

Глубина каждой такой борозды не должна превышать 4 см, между семенами нужно оставлять расстояние в 10 см.
Прежде чем положить семена в борозду, ее нужно пролить теплой водой, а после посева повторить полив.
В лунку при посадке стоит насыпать древесной золы. Можно также использовать нитроаммофоску.
Важно выбрать для огурцов солнечное безветренное место с легким и рыхлым грунтом, нейтральной кислотностью почвы.
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