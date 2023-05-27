Дачники объяснили, как нужно сажать огурцы, чтобы урожаю позавидовали все соседи

Глубина каждой такой борозды не должна превышать 4 см, между семенами нужно оставлять расстояние в 10 см.

Прежде чем положить семена в борозду, ее нужно пролить теплой водой, а после посева повторить полив.

В лунку при посадке стоит насыпать древесной золы. Можно также использовать нитроаммофоску.

Важно выбрать для огурцов солнечное безветренное место с легким и рыхлым грунтом, нейтральной кислотностью почвы.