Bild: неизвестный мужчина проехал с кортежем Шольца на аэродром и схватил канцлера

Все это произошло на глазах у сотрудников службы безопасности канцлера. Они даже не заметили, как к кортежу Шольца по пути в аэропорт Франкфурта присоединился неизвестный частный автомобиль.

Мужчина, который был за рулем, беспрепятственно заехал на летное поле вместе с кортежем Шольца.

Затем он подбежал к канцлеру, обхватил его рукой и притянут к себе. В этот момент Олаф Шольц собирался сесть в правительственный самолет.

Телохранители канцлера сообразили, что происходит, только когда мужчина отпустил Шольца. 48-летнего нарушителя задержали. Он сказал, что принял кортеж за свадебный.