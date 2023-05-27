Польша закрывает границу с Беларусью для движения российских и белорусских фур

Согласно этому документу, запрет коснется фур, перевозящих товары, а также прицепов, полуприцепов, тягачей и составов транспорта, зарегистрированных в Беларуси или России.

В проекте постановления также сказано, что перечисленные ограничения начнут действовать через сутки после официальной публикации документа.

Однако на данный момент постановление еще не подписано министром внутренних дел и администрации Польши.

Ранее сообщалось, что российский кабмин рассматривает возможность запрета проезда польских грузовиков по территории РФ.