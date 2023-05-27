Вся тля быстро исчезнет с огорода: данный эксперт назвал проверенное бесплатное средство без химии из хвои

Но существует натуральное средство, абсолютно бесплатное и весьма эффективное. Его можно сделать из обычной хвои.

В ней содержатся вещества, которые не переносит тля. В приготовлении такого средства нет ничего сложного.

Нужно просто порубить хвою, засыпать их в ведро, залить водой и перемешать. Потом емкость накрывают крышкой и настаивают неделю.

Перед применением состав процеживают, затем переливают в пульверизатор и опрыскивают растения. После 2-3 таких обработок тли на участке не останется.