NYP: ВОЗ начала подготовку к пандемии смертельной «Болезни Х»

Это название не относится к конкретному заболеванию. Оно обозначает болезнь, которая неизвестна врачам на данный момент, но может оказаться даже более опасной, чем коронавирус.

ВОЗ вела название «Болезнь Х» в 2018 году, и по странному совпадению всего через год появился COVID-19.

Большинство врачей сходятся во мнении, что новое заболевание сначала возникнет у домашних или у диких животных, а потом передастся человеку. Такой опыт у людей уже есть, как минимум с коронавирусом и Эболой.

Ученые также не исключают, что причиной новой пандемии могут стать зомби-вирусы, которые высвобождаются из вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Допускают они и риск биотерроризма.