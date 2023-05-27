Дачники рассказали, как избавиться от фитофторы томатов за утки: поможет копеечная подкормка

Основа этой чудо-подкормки – обычное молоко. Для приготовления средства 2 чашки напитка нужно растворить в ведре воды.
Туда же следует капнуть 30 капель йода и добавить аптечный бор или «Маг-Бор» или препарат «Биогроу», а также натертое мыло.
Таким раствором необходимо опрыскивать томаты. Но важно делать это вечером, чтобы листья не получили ожог на солнце.
Подкормка из молока не только предотвратит фитофтороз, но и будет препятствовать опадению завязей и поможет получить богатый урожай помидоров.
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