Дачники рассказали, как увеличить урожайность растений в огороде с помощью рассола от квашеной капусты

Рассол содержит бактерии, которые способствуют переработке органики в питательную среду для огородных растений.
Он может обеспечить огородным культурам поступление азота, калия, фосфора, минералов в легкусвояемой форме.
Для полива грядок рассол нужно развести водой в сочетании 1:9, а потом регулярно поливать им почву.
Можно использовать такую жидкость в качестве закваски для растений или бытовых отходов. В этом случае раствор нужно настаивать 5-7 дней.
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