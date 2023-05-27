Дачники рассказали, как защитить рассаду от кошек: интересные и эффективные лайфхаки

Самый простой способ – закрепить на подоконнике, где стоит рассада, скотч. Он должен быть направлен липкой стороной вверх.

Домашним питомцам не понравится прилипать к подоконнику, поэтому они начнут избегать неприятного места.

Другой вариант – использовать специи. Кошки не восторге от острых и резких запахов, но важно правильно подобрать пряности.

Например, куркуму можно насыпать прямо на поверхность грунта в контейнерах с рассадой. Можно также выкладывать там кожуру апельсинов или лимонов.