Минюст России причислил исполнителя группы Би-2, уроженца Беларуси, к иноагентам

Минюст РФ принял в ряды иноагентов уроженца Беларуси Егора Бортника, солиста рок-дуэта "Би-2", выступающего под псевдонимом Лева. Информация стала известна после обновления реестра на официальном сайте ведомства 26 мая.

Исполнителя обвиняют в том, что он выступал против проведения СВО в Донбассе и позволял себе негативные отзывы о России, россиянах и руководящих органах страны.

В обновленном реестре также можно найти еще 8 новых имен: экономист Владислав Иноземцев, обозреватель Ирина Аллеман, экс-депутат Госдумы из "Единой России" Магомед Гаджиев, антрополог Александра Архипова, преподаватель Сергей Чернышов, китаист Александр Габуев, корреспондент Анна Пшеничная, общественный деятель Ольга Цуканова.

В черном списке теперь числятся также движение "Общенародный союз возрождения России", а также организация "Совет матерей и жен".