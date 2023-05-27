Негативная реакция Грузии на отмену визового режима показалась Путину странной и неожиданной

Глава Российской Федерации Владимир Путин был крайне удивлен, узнав о том, как Грузия восприняла отмену виз для грузинских граждан со стороны России.

Он прокомментировал ситуацию на встрече с представителями организации "Деловая Россия", которая прошла 26 мая.

Президент РФ подчеркнул, что реакция грузинского руководства была странной и неожиданной.

Глава России сообщил, что отмена виз была связана с желанием оказать поддержку людям, которые выступают за нормализацию отношений с российской стороной.

Также в намерения президента входило помочь развитию российского бизнеса и поддержать граждан, имеющих близкую привязанность к Грузии.

Путин заявил, что при принятии решения об отмене визового режима в том числе принималось во внимание начало отпускного сезона.

Владимир Путин указала на то, что Россия готова и дальше двигаться навстречу по пути к сближению двух государств, все зависит от реакции партнеров.

При этом глава России подчеркнул, что Грузия вправе сама решать, как ей развиваться дальше и в каком направлении двигаться.

Визовый режим с Грузией был отменен 10 мая, после чего было вновь открыто прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Глава Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот шаг провокационным.