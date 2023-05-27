Украина просит крылатые ракеты Taurus у Германии

Соответствующий запрос от украинской стороны поступил в последние дни, но никаких подробностей в пресс-релизе она не сообщила.

Ракета может летать без определения радаром. Она считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

Несколько дней назад эксперт ХДС по обороне Родерих Кизеветтер высказался за поставку на Украину немецких крылатых ракет Taurus.

По его словам, управляемые ракеты с дальностью действия до 500 километров позволит «нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта».

Около 600 Taurus было закуплено для бундесвера десять лет назад. Из них «около 150» работают и сегодня.

Министр обороны Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера во вторник заявив, что «считает, что мы должны поддерживать Украину всеми юридически допустимыми системами, которые необходимы для победы в этой войне и которые мы можем предоставить».

