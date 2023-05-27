Байден считает, что российские ядерные действия в Беларуси «негативны»

Байден сказал, что он «крайне негативно» реагирует на сообщения о том, что Россия действительно отправила ядерное оружие в Беларусь.

Напомним, что в рамках Союзного государства Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Для доставки таких боеприпасов в ВВС Беларуси были модернизированы штурмовики Су-25, а также могут использоваться РК «Искандер-М».

Априори Беларусь не становится ядерной державой с началом действия соглашения, контроль и применение ТЯО лежит на российской стороне.