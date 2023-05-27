Усамов выиграл суд во Франкфурте о недопустимости обысков объектов собственности бизнесмена

Ранее сообщалось, что в сопровождении 60 следователей прокуратура прошлой осенью прибыла в порт Бремена для обыска в 156-метровой суперяхье Усманова «Дилбар».

Примерно в то же время офицеры в балаклавах и бронежилетах на берегу озера Тегернзее «ворвались в две виллы, построенные в традиционном баварском стиле в Роттах-Эгерне, и тоже перевернули их вверх дном», сообщало dpa.

Акция была направлена на то, чтобы выявить скрытые богатства, такие как драгоценности и произведения искусства, и представить доказательства предполагаемого отмывания денег против богатого и влиятельного человека, после чего Усманов подал в суд.

«Суд Франкфурта-на-Майне пришел к выводу, что приказы, запрошенные прокуратурой Франкфурта в сентябре 2022 года и выданные окружным судом Франкфурта-на-Майне, об обыске двух объектов недвижимости в Роттах/Эгерн, яхты в порту на севере Германия и квартиры в месте недалеко от Франкфурта-на-Майне были незаконными», — говорится в заявлении гамбургской юридической фирмы Steinhöfel, которая представляет интересы Усманова.

С аналогичным заявлением выступил и компания Gauweiler & Sauter, которому посольство Узбекистана поручило защищать интересы гражданина Узбекистана (у Усманова двойное гражданство).

12 мая 2023 года суд несколькими юридически обязывающими решениями определил, что подозрения в предполагаемом «отмывании денег» в отношении Усманова «не существует, никогда не существовало», даже в виде первоначального подозрения.

Таким образом, основанные на этом обыски были незаконными, и ордера на обыск впоследствии должны были быть отозваны.