Позицию КНР обозначил спецпредставитель страны по делам Евразийского региона Ли Хуэй, совершая тур по ряду европейских стран.

Политик уже побывал в Украине, Польше, Германии, Бельгии, Франции. 26 мая он приехал в Москву и провел переговоры в министерстве иностранных дел по вопросу мирного завершения российско-украинского конфликта.

Китай делегировал Ли Хуэя для продвижения мирного плана КНР.

Политик призывал европейские государства показать свою независимость от США и содействовать немедленному прекращению боевых действий в Украине.

Также Хуэй настаивал на том, что украинские регионы, вошедшие в состав России, должны остаться под ее контролем.

Кроме этого спецпредставитель Китая заявил о том, что европейские лидеры могут рассчитывать на КНР как на экономический аналог США.

И все же руководство европейских стран пока проявляет недоверие к Пекину как к честному посреднику в вопросе урегулирования кризиса на Украине.

Инициативы китайской стороны, пытающейся внести раскол на Западе, были отвергнуты.

Европа сохраняет свою позицию, соглашаясь прекратить военные действия в зоне СВО лишь на условиях украинской стороны, а не в угоду желаниям Москвы.