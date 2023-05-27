Спор о госдолге США: Йеллен угрожает банкротством с 5 июня

Основываясь на последних доступных данных, она теперь предполагает, что у ее департамента закончатся средства, если Конгресс не повысит или не приостановит потолок долга до 5 июня, написала Йеллен в пятницу спикеру Палаты представителей от республиканцев.

Ранее Йеллен предупреждала о возможном дефолте правительства в начале июня — возможно, уже 1 июня.

Теперь она называет новую дату с большей уверенностью.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу вечером (по местному времени), что соглашение находится в пределах досягаемости.

В течение нескольких недель демократы и республиканцы ведут жесткие переговоры о повышении лимита долга.

Новая дата дает двум сторонам переговоров небольшую передышку, но также может просто продлить спор.

Йеллен дала понять, что ситуация серьезная и казна почти пуста. Потолок долга в настоящее время составляет 31,4 триллиона долларов. Этот предел уже достигнут в течение нескольких месяцев, и США могут удержаться на плаву только с помощью уловок финансовой политики, известных на техническом жаргоне как «чрезвычайные меры».