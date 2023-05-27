Spice Girls выйдет на сцену в полном составе спустя 11 лет

Певица заявила, что Виктория Бекхэм вернется в группу для участия в проекте, который до сих пор является секретным.

Она пояснила, что не за горами захватывающее объявление, новость, которая должна порадовать поклонников Spice Girls по всему миру, сообщает The Sun.

Мел Би, по-видимому, не хотела раскрывать подробности, но, согласно отчету, она пообещала, что все пять участников группы снова будут работать вместе впервые за одиннадцать лет.

Spice Girls, добившиеся наибольшего успеха в 90-х годах, в последний раз выступали на сцене в составе пятерки в 2012 году.

В то время они исполнили попурри из своих хитов на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.