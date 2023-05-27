Исследование доказало, что глубоководные течения в Антарктиде замедляются раньше, чем ожидалось

В новом исследовании говорится, что процесс идет «с опережением графика» на десятилетия.

Это угрожает морской жизни и может ускорить глобальное потепление.

Ученые давно предупреждали, что ускорение таяния антарктического льда и повышение температуры, вызванное выбросом антропогенных парниковых газов, как ожидается, окажет значительное влияние на глобальную сетку океанских течений, переносящих питательные вещества, кислород и углерод.

Более раннее исследование с использованием компьютерных моделей предполагало, что циркуляция воды в самых глубоких частях океана к 2050 году замедлится на 40%, если выбросы останутся высокими.

Но исследование, опубликованное в четверг в Nature Climate Change, основанное в основном на данных наблюдений, собранных сотнями ученых за десятилетия, показывает, что этот процесс фактически уже замедлился на 30% в период с 1990-х по 2010 год.