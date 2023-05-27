Белоруска Соболенко ждет особого первого раунда против украинки Костюк

Костюк является одной из спортсменов, весьма критически настроенных по отношению к слишком мягкому, ответу властей мирового тенниса на украинский конфликт.

«Я стараюсь не думать об этих негативных вещах», — сказала Соболенко, — «Меня это не касается в конце концов. Неважно, ненавидит ли она меня! Я ничего не могу с этим поделать. Всегда будут люди, которые любят меня и ненавидят меня. Если она ненавидит меня, это не взаимно».

На Открытом чемпионате США в прошлом году украинка отказалась поприветствовать бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко в конце матча, удовольствовавшись тем, что в знак протеста прикоснулась к своей ракетке.