Польша желает получить от Германии 13 трлн евро в качестве репараций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто высказался о желании получить материальную компенсацию за страдания польского народа, причиненные ему Германией во время Второй Мировой войны.

Без выполнения этого условия поляки могут не простить немцев. Информацию сообщили в телеграм-канале "Украина.ру".

По словам Моравецкого, "исправление этих вечных потерь, тех слёз и моря крови хотя бы в минимальной степени, через признание репараций, было бы чем-то очень позитивным".

В качестве репараций Германия требует от Польши выплаты 13 триллионов евро.