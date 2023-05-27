Эксперты посчитали сколько электроэнергии съедает индукционная плита

Действительно, простота установки и обслуживания, а также скорость готовки делают его незаменимым помощником на кухне.

В этих плитах тепло остается полностью локализованным под кастрюлей или сковородой, вот почему, по сравнению со стеклокерамическими или газовыми плитами, потребление индукционных плит значительно ниже.

Максимальная мощность индукционной плиты варьируется в зависимости от моделей и марок, чаще всего она составляет от 2000 до 3000 Втч.

Как мы уже упоминали, индукционная плита предлагает довольно интересный блок питания.

Возьмем в качестве примера варочную панель с тремя конфорками.

Она может развивать общую мощность 7200 Вт.

Указанная мощность доступна для различных режимов, от «низкого нагрева» (1400 Вт) до «высокого нагрева» (3500 Вт) и «среднего нагрева» (2300 Вт).

Таким образом, благодаря этим разным модуляциям мощности режимов приготовления вам будет очень легко готовить все виды блюд.

Обратите внимание, что некоторые плиты могут быть оснащены бустерным режимом.

В этом случае нагревательная способность индукции удивительно быстрая, что дает вам возможность вскипятить 2 л воды менее чем за 5 минут.

Индукционная плита идеально подходит для быстрого приготовления пасты, считают эксперты.