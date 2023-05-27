Польские порты не успевают загружать на суда тысячи тонн зерна

На подъездах к гаваням грузовики, которые доставляют товары, вынуждены тесниться на стоянках, а очередь из них в несколько километров можно встретить и на дорогах, ведущих к ним.

Как отмечают источники, ожидать в таких очередях водителям приходится несколько дней.

Пропускная способность порта в Гданьске оценивается в 300 000 тонн в месяц, что дает годовой оборот в 3,6 млн тонн, а официальный представитель порта уже подтвердил загрузку в 764 тысячи тонн зерна с января 2023 года.

Такое положение дел, по словам водителей, превращает их грузовики в «склады на колесах». Что лишает их возможности нормального заработка.