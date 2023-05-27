Сотни немецких госслужащих покинут Россию в ближайшее время

Отвечая на вопрос издания, в МИД ФРГ заявили, что в связи с сокращением присутствия российских спецслужб в Германии МИД России принял в апреле решение о введении верхнего предела численности сотрудников германских дипломатических представительств и посреднических организаций в России.

«Это ограничение, установленное Россией с начала июня, требует серьезного сокращения во всех сферах нашего присутствия в России», отметили в МИД.

По сообщениям газет, пострадали дипломаты в небольшом или среднем трехзначном числе, но прежде всего культурные посредники, такие как учителя немецкой школы в Москве и значительное число сотрудников Гёте-Института.

В ходе серьезной напряженности в прошлом Германия и Россия неоднократно высылали дипломатов друг от друга. Представительства уже сильно поредели, услуги для граждан Германии сокращены или связаны с более длительным временем ожидания, например, при выдаче документов.

Ситуация значительно ухудшилась с началом конфликта на Украине.

«Ввиду этого одностороннего, необоснованного и непонятного решения федеральное правительство в настоящее время озабочено обеспечением минимального присутствия посредников в России при одновременном сохранении дипломатического присутствия», — цитирует газета Федеральное министерство иностранных дел.

Это возможно только в том случае, если «по всем направлениям будет сокращено количество работников, иногда резко».

В сообщении говорится, что с учетом верхнего предела российского присутствия в Германии федеральное правительство вынуждено обеспечить реальный баланс на практике.