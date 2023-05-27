Медведев показал мем о вступлении Украины в НАТО

Утром субботы, 27 мая, экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где показал мем о результатах попытки Украины вступить в ряды Североатлантического альянса. На картинке иронично показано, что пытаясь стать частью НАТО, Украина вошла в клуб государств, пострадавших от боевых действий.

Характерно, что Медведев продублировал данную картинку на своём аккаунте в Twitter, намереваясь таким образом проиллюстрировать позицию России по Украине западным коллегам.