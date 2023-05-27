Politico: Греция выступает против введения 11-го пакета санкций ЕС против России

10:58 2023-05-27

Издание Politico заявило, что помимо Венгрии, против введения 11-го пакета антироссийских санкций Европейского союза также выступает Греция.

Обозреватели Politico утверждают, что Венгрия и Греция «поставили коллективный заслон», заявив, что одобрят введение 11-го пакета санкционных ограничений против России ли при условии, что нового пакета исключат некоторые их компании, вошедшие в разработанный киевским режимом «список спонсоров войны».

Отмечается, что новый список антироссийских санкций, в отличие от предыдущих, будет направлен на препятствование обходу ранее введённых ограничений со стороны третьих стран и компаний, продолжающих работать на российском рынке.