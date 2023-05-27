Дачный эксперт назвал эффективные методы борьбы с медведкой на огороде и в саду

Предлагаем методы борьбы, взятые из личного опыта бывалого дачника, берите на заметку.

Медведка угрожает на огороде многим культурным растениям, в том числе самым ходовым овощам - картофелю, капусте, перцам, томатам, огурцам.

При этом сорняки ее обычно мало интересуют.

Понять, что грозный враг проник на огород, можно по виду ботвы: она начинает неожиданно вянуть и чахнуть, также можно заметить в земле норки и ходы насекомого.

Обнаружить саму медведку не так-то просто, она обычно прячется в земле. Попадает на огород насекомое, перебираясь от соседей.

Привлекают вредителя свежая органика, навозные и компостные кучи, очень увлажненная почва.

Одно из средств, которое выгоняет медведку из нор наружу, это мыльная вода. Приготовьте раствор из 10 л воды, стирального порошка (3 ст. л.), хозяйственного мыла (50 г).

Поливайте все обнаруженные норки и ходы, заливая жидкость прямо внутрь. Очень скоро вредители вылезут наверх, останется только собрать их и уничтожить.

Поливать норы медведки можно также настоем луковой шелухи.

Приготовьте приманку с ядом. К отварным зернам пшеницы, ячменя, кукурузы (всего берем 500 г крупы) добавьте растительное масло (15 мл) и инсектицид Террадокс (20г) или Актара (2г).

Выкопайте на огороде в разных местах борозды глубиной до 4 см с интервалом в 1 метр, поместите туда приманку.

Ловушки и приманки некоторые дачники готовят даже на основе пива.

Бутылку следует наполнить пивом на половину, закопать ее в землю, в углублении, установив горлышком кверху под наклоном.

Горлышко должно возвышаться над землей, которую надо сильно увлажнить. Углубление закрываем листом фанеры, картона или чем угодно. Оставляем на неделю, потом собираем "урожай".