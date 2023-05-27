Кроме того, данное изображение об ожидании и реальности Украины Медведев опубликовал в своём официальном аккаунте в социальной сети Twitter.
Медведев высмеял мечты Украины о вступлении в Североатлантический альянс
11:28 2023-05-27
Зампред Совбеза РФ в своём официальном Telegram-канале высмеял мечты киевского режима о вступлении в Североатлантический альянс, опубликовав картинку.
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Таким образом российский политик наглядно продемонстрировал то, что киевский режим не встанет в один ряд со странами коллективного Запада, а приобщится к государствам, которые прошли крупные конфликты, возникшие благодаря НАТО.