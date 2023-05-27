Бывалый садовод объяснил, зачем огурцам на огороде нужен нашатырь

Огурцы лучше других овощных культуры отзываются на удобрение, приготовленное на основе нашатырного спирта.
В препарате много азота, который отличается легко усваиваемой огурцами формой. Но переборщив с дозой, можно погубить растения, об этом следует помнить.
Перед приготовлением раствора для удобрения защитите себя специальными средствами, в первую очередь это относится к органам дыхания. Дышать парами аммиака вредно.
В десятилитровое ведро вды добавьте 3 столовые ложки нашатыря 10% и столовую ложку порошка лимонной кислоты. Вместо лимонки можно добавить уксус столовый 9%.
Все перемешиваем, используем в свежем виде, оставшийся раствор хранить нельзя. Его надо вылить. Подкармливать нашатырным спиртом огурцы можно раз в две недели.
Полив делаем под корневую часть или прямо по листьям.
Плюсы нашатыря для огурцов: более эффективен, чем магазинные препараты, не перенасыщает землю нитратами, не ведет к закислению почв, не вредит полезным насекомым, не требует больших затрат.
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