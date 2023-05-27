Клубника формирует ягоды: чем подкормить растение на этом этапе, чтобы получить огромный урожай

В конце мая-начале июня клубника начинает формировать ягодки. Чтобы поддержать растение на данном этапе, заложить основу отличному урожаю, нужно его подкормить.

Идеальный в этом отношении вариант - зеленая подкормка. Еще идеальнее, если сделать ее на основе крапивы. Эту траву надо измельчить, наполнить ею ведро (не плотно), долить емкость водой. Добавить к составу горсть сухарей.

Дать неделю настояться, потом процедить и развести с водой в соотношении 1:3. Под каждый куст пролить по 0,5 л.

Если нет крапивы, одуванчиков и другой подобной травы, можно заменить подкормку на другую. Взять для этого 1 ст.л. монофосфата калия и развести в 10 л воды. Смеси хватит на 5 кустов клубники.

Отличный вариант - использование дрожжей. 100 г свежих дрожжей залить 10 л теплой воды, настоять сутки. Поливать из расчета поллитра на куст. Если дрожжи сухие, их разводят по другой схеме: 5 г растворить в 0,5 л теплой воды, добавить 1 ст. ложку сахара. Настаивать полдня, а потом развести в 10 л воды.

Для улучшения вкуса ягоды клубнику надо опрыскать составом на основе борной кислоты. Для этого взять 1 г борной кислоты, 2 г мapгaнцoвки и столько же cepнoкиcлoгo кaлия. Все это - на 1 л воды.