Россия отвергает критику США планов по размещению ТЯО в Беларуси

По данным посольства России в Вашингтоне, США десятилетиями размещают именно такое оружие в Европе.
«Суверенное право России и Беларуси - обеспечивать свою безопасность любыми средствами, которые мы сочтем необходимыми в свете развязанной против нас Вашингтоном полномасштабной гибридной войны», подчеркнули российские дипломаты в комментарии по теме.
Россия объявила в четверг, что способствует размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.
Президент Александр Лукашенко заявил, что это оружие уже в пути.
В пятницу Байден заявил, что его реакция на сообщения была «крайне негативной».