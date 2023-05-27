Россия отвергает критику США планов по размещению ТЯО в Беларуси

По данным посольства России в Вашингтоне, США десятилетиями размещают именно такое оружие в Европе.

«Суверенное право России и Беларуси - обеспечивать свою безопасность любыми средствами, которые мы сочтем необходимыми в свете развязанной против нас Вашингтоном полномасштабной гибридной войны», подчеркнули российские дипломаты в комментарии по теме.

Россия объявила в четверг, что способствует размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

Президент Александр Лукашенко заявил, что это оружие уже в пути.

В пятницу Байден заявил, что его реакция на сообщения была «крайне негативной».