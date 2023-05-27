Опадают завязи: какие просчеты не простит красная смородина

Красная смородина, с одной стороны, - культура неприхотливая. С другой - требует к себе определенного внимания. И не прощает ошибок. Например, из-за неправильного ухода у нее могут начать опадать завязи. Почему так бывает?

Это может случиться из-за очень загущенных посадок. Оптимально, если расстояние между кустами 1,5 - 2 м, особенно если они густораскидистые. Компактные кусты можно посадить немного ближе.

Красная смородина плохо реагирует и на резкое снижение температуры. Если градус опустится ниже 0°С, пыльца в момент цветения может стерилизоваться либо завязи - опасть.

Подобным образом культура реагирует и на недостаток питательных веществ. В таком случае смородину надо опрыскать бором и цинком (до цветения).

Ягодному кустарнику не нравится недостаток влаги, но и застой воды он тоже переносит плохо. Лучше, если он посажен на солнечном, но не ветреном месте.