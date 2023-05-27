Инцидент в Комсомольске-на-Амуре: чем продиктована спецоперация в отношении таджикских студентов

В одном из общежитий Комсольска-на-Амуре российские силовики провели спецоперацию по проверке документов у студентов из Таджикистана. Это случилось еще 19 мая, но резонанс история получила только сейчас.

Как уточняет автор канала Женя Hawk на платформе Дзен, якобы шесть человек при этом были задержаны. Как сообщает РИА Новости, глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода обратился к российскому коллеге Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под свой личный контроль расследование инцидентов с таджиками

Рахимзода направил телеграмму Колокольцеву с просьбой в оказании содействия в рассмотрении инцидентов, которые произошли в Хабаровском крае и в Москве, - сказал собеседник агентства.

В частности, имеется в виду инцидент с таджикскими студентами Госуниверситета в Комсомольске-на-Амуре, а также рейд правоохранителей по проверке мигрантов в Котельниках в Москве.

Тем временем блогер отмечает, что мигранты вносят определенную лепту в криминальную картину РФ.

22 мая гражданин Таджикистана задержан по подозрению в похищении 62-летней Тамары Колмаковой. По данным следствия, мигрант угрожал женщине, требуя, чтобы она скрылась. Позже он потребовал у близких женщины выкуп за ее освобождение, - напоминает автор канала.

И добавляет: Тамара Колмакова - жена экс-заместителя министра обороны РФ Александра Колмакова. Но генерал не попался на уловку похитителя и обратился в полицию.

В блоге автор приводит и другие предступления, связанные с таджиксими мигрантами. В частности, он отмечает, что гражданин этой страны в Петербурге создал тайную религиозную школу, где вербовали детей для некоей турецкой организации, не зарегистрированной в России.

Еще одна криминальная история - о том, как мигранты избили мужчину, добиваясь от него денег и надругались над его 51-летней супругой.

Это далеко не все криминальные случаи. Фактические статистические данные еще более ужасны, - считает блогер.

По его словам, количество убийств, совершенных мигрантами в России, возросло на 18%. Этим и обясняется бдительность правоохранительных органов РФ.