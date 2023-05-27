Звезда кинофильма «...А зори здесь тихие» Андрей Мартынов попал в реанимацию

77-летний актер почувствовал себя плохо вечером 26 мая. Приехавшие на вызов доктора скорой помощи экстренно госпитализировали Мартынова, пишет Космополитен.

Андрей Леонидович в экстренном порядке поступил в больницу. Актер выпил сорок таблеток феназепама. Медики сейчас оказывают ему необходимую помощь, — сообщил Telegram-канал 112.

Андрей Мартынов родился 24-го октября 1945 года в городе Иваново в семье учителей. Он закончил ГИТИС и был принят в Московский ТЮЗ. Позже служил в Московском драмтеатре на Малой Бронной.

С 1972-го года артист стал сниматься в кино. После первой сыгранном роли старшины Федота Васкова в ленте Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие», он проснулся знаменитым. Мартынов также снимался в сериале "Вечный зов", лентах «Белый Бим Черное ухо», «Капитанская дочка», «Царь Иван Грозный» и других.

С 1982 года актер занимался озвучкой кинокартин.