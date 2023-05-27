Не надо увлекаться: почему гастроэнтеролог Кашух советует не есть много клубники и томатов

Хотя в целом овощи и фрукты полезны, некоторые из них могут навредить работе желудочно-кишечного тракта и вызвать аллергию, сообщает Газета.ру со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

По словам специалиста, пасленовые овощи - а к ним относятся помидоры, перцы, баклажаны - могут представлять такую опасность. Дело в том, что они содержат токсичный соланин, который способен вызвать аллергию либо пищевую непереносимость.

Однако не стоит от них отказываться без медицинских показаний, потому что они содержат много витаминов С, А, Е, К. А также - фолиевой кислоты, калия, магния и антиоксидантов, — добавила Кашух.

При этом малина, клубника, бананы и цитрусовые содержат гистамин.

Гистамин может привести к расширению сосудов и стать причиной симптомов, напоминающих аллергию. Врач советует съедать в день не больше 250 граммов клубники - это позволит избежать расстройства ЖКТ. Людям с гастритом либо язвенной болезнью вообще надо с осторожностью употреблять такую ягоду.

Пациентам с диабетом эксперт советует не увлекаться крахмалистыми овощами ввиду большого количества углеводов в их составе. Лучше вместо этого отдать предпочтение огурцам, капусте и зелени.