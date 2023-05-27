Садовод со стажем рассказал, как справиться с вьюнком, забирающим силы у смородины

Не поленитесь провести ряд мер, чтобы убрать вьюнок от смородины или любой другой огородной культуры.

Это симпатичное растение с милыми цветками на самом деле вовсе не безобидно и может натворить дел.

Вьюнок оплетает куст смородины с верху до низу, опутывая его ствол и побеги, он попросту душит ягодник своим навязчивым присутствием.

Пчелы переключаются на более яркие и душистые цветки вьюнка, забывая про смородину. На этом фоне урожайность куста падает.

Кроме того, вьюнок отбирает у культурного растения воду и питание, так как у него очень развитая корневая система. Сами корешки выделяют в землю вредные фитотоксины и портят ее.

Как бороться? Регулярно пропалывайте огород, один вьюнок рассыпает за сезон до 8000 семян, а это уже катастрофа.

Полоть сорняк лучше до цветения, чтобы он не успел выпустить "деток".

Устранить взрослое растение полностью почти невозможно, вы уберете верхнюю часть, но корешки очень скоро отрастят ее снова.

Некоторые дачники прибегают к народным рецептам. Можно использовать соду: пачку на 10 л теплой воды. Если полить раствором молодую поросль вьюнка, побеги получится уничтожить.

Некоторые поливают всходы вьюнка кипятком. Это помогает убить надземную часть, однако корни в земле остаются нетронутыми.

Более агрессивный способ, но более действенный. Увлекаться им не стоит, так как можно навредить культурному растению или испортить почву.

На литр воды берем 100 г соли. Поливаем сорняк так, чтобы вода не попала в корневую часть смородины.