Что делать, чтобы астры пышно цвели весь сезон: опытные дачники поделились своими методами

Для начала нужно вырастить рассаду. В контейнеры следует насыпать смесь песка и грунта, заглубить семена примерно на 2 см.
Сверху почву нужно обрызгать из пульверизатора водой, а потом накрыть контейнеры прозрачной пленкой или крышкой.
Емкости должны стоять в светлом и теплом месте. Ежедневно крышку нужно снимать на 15 минут, а землю регулярно увлажнять.
После первых всходов крышку или пленку убирают, рассаду переносят в прохладное место и подкармливают аммиачной селитрой.
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