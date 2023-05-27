Что делать, чтобы астры пышно цвели весь сезон: опытные дачники поделились своими методами

Для начала нужно вырастить рассаду. В контейнеры следует насыпать смесь песка и грунта, заглубить семена примерно на 2 см.

Сверху почву нужно обрызгать из пульверизатора водой, а потом накрыть контейнеры прозрачной пленкой или крышкой.

Емкости должны стоять в светлом и теплом месте. Ежедневно крышку нужно снимать на 15 минут, а землю регулярно увлажнять.

После первых всходов крышку или пленку убирают, рассаду переносят в прохладное место и подкармливают аммиачной селитрой.