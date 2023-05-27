Огородники подсказали, что положить в лунку при посадке свеклы, чтобы она выросла сладкой

Перед посадкой семян на рассаду их нужно замочить, чтобы ускорить всходы, затем регулярно поливать.

При этом семена не следует заглублять больше, чем на 3-4 см. При высадке рассады в грунт расстояние между рядами должно составить 30-40 см.

Подкармливать свеклу лучше всего калийной солью или сульфатом калия. В лунку также необходимо внести определенные вещества.

Чтобы свекла выросла сладкой, в лунки следует положить древесную золу, суперфосфат, аммиачную селитру и компост.