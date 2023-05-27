Как избавиться от хруща в огороде навсегда: дачники поделились проверенными методами

Чтобы справиться с вредителем, нужно поначалу посмотреть, есть ли в почве его личинки. При их наличии в грунте следует сделать углубление и ввести туда инсектицидный препарат.

Можно обойтись и без химии: полить грядки раствором нашатырного спирта. В нем содержится азот, который не переносят хрущи.

Не любит вредитель и некоторые растения. Если посадить сидераты вроде люпина, люцерны или клевера, хрущ исчезнет очень быстро.

Можно поставить огороде бочку, смазать ее бока изнутри дегтем и поставить внутрь светильник. Хрущи будут слетаться на свет и вымазывать крылья дегтем, а потом падать на дно.