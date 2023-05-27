Опытный цветовод рассказал о плюсах и минусах вазонов из разных материалов

Рассказываем, какие бывают горшки и как определиться с выбором материала.

Пластик

Начнем с плюсов. Материал прочный, легкий, не бьющийся, много интересных дизайнерских решений, любые расцветки, есть прозрачные горшки.

Если выращиваете крупное растение, передвигать пластиковый горшок гораздо легче. За ними легко ухаживать, есть много вариантов в продаже под любой размер и любую форму.

Современные пластиковые горшки оснащаются подсветкой, системой автополива, существуют специальные лечебные горшки.

Теперь о минусах. Пластик не дышит, потому что это искусственный материал, что не всем растениям подходит. Из-за перелива в таких емкостях могут загнивать корни.

Увесистые растения в вазонах из легкого пластика могут быть неустойчивы.

Стекло

Плюсы такие: очень красиво смотрится, прозрачный материал позволяет наблюдать за состоянием корней и почвы, обеспечивает хороший прогрев на солнце и рассеянный солнечный свет.

Минусы тоже есть: хрупкий материал, если разобьется, травмирует растение; из-за переливов и обилия света возле корней начинают разрастаться водоросли.

Почему лучше предпочесть пластик стеклу? В дренажные отверстия в большом количестве дадут растению нормально дышать.

Внутри будет поддерживаться подходящая температура, со стеклом так не получится.

А если корни слишком разрослись, можно разрезать пластик и аккуратно извлечь растение, не повреждая корневую систему.

При этом можно выбрать прозрачный пластик, который в этом случае будет улучшенным аналогом стекла.

Керамика

Натуральный материал, который хорошо испаряет влагу через стенки и обогащается кислородом. Смотрится красиво и стильно.

Растениям зимой в керамических горшках тепло, а летом - прохладно. Такие горшки устойчивы, идеально подходят для высоких массивных растений.

Но они могут разбиваться, среди них много подделок, корешки часто прирастают к внутренним стенкам емкости.

На поверхности вазонов возникают со временем соляные отложения, которые портят вид. Горшки, покрытые глазурью, плохо пропускают воздух.

Иногда при сильном испарении стенки заметно охлаждаются, создавая угрозу для здоровья растения.

Камень

Смотрится богато и роскошно, но очень дорогой. Камень быстро нагревается и быстро остывает, что не очень хорошо для растений.

Металл

Художественная ковка может превратить горшок в произведение искусства. Однако металл может ржаветь, и он также, как камень, быстро нагревается и быстро остывает.