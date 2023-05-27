Как равномерно посеять морковь с помощью пластиковой бутылки: интересный способ без прореживания

С помощью обычной пластиковой бутылки можно равномерно распределить посевной материал и избавиться от необходимости прореживания моркови.

Для этого нужно проделать много отверстий среднего размера в пластиковой бутылке, предварительно сняв с нее крышку.

Размер отверстия должен быть таким, чтобы через него выходило семечко моркови. Затем посевной материал засыпают в бутылку.

Ее горлышко закрывают крышкой, во время посадки держат в перевернутом виде: горлышком вниз.

Слегка встряхивая бутылку над грядкой, семена высевают на предусмотренное для них место. Посев получается равномерным.