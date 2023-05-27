Как определить спелость арбуза: самые верные признаки

Первый признак – это высохший усик, торой – желтое пятно на боку, на котором лежит арбуз. Оба признака легко определяются невооруженным взглядом.

Оценить спелость арбуза можно и по звуку. Кстати, этот способ пригодится при выборе на рынке или в магазине.

Спелый арбуз будет давать звонкий звук при постукивании по нему. Но есть еще и четвертый способ, о котором знают не все.

Арбуз можно положить в глубокую емкость с водой. Если плод не тонет, а плавает, это подтверждает его спелость.