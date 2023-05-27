Дачники рассказали, что можно сажать на грядки после картофеля

Например, на грядки, где раньше рос картофель, можно сажать далеко не любую огородную культуру.

Не дадут хорошего урожая на этом месте растения, которые, как и картофель, относятся к семейству пасленовых. Это перец, томаты, баклажаны.

За время своего роста картофель забивает из почвы практические весь калий и фосфор, которые также важны для перечисленных растений.

У культур одного семейства одинаковые болезни и вредители, которые только и ждут новых посадок, затаившись в почве.

После картофеля можно и нужно сажать сидераты, а также капусту, морковь, огурцы, редис, свеклу, чеснок и лук.