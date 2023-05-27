The Verge: Tesla Model Y стала смой продаваемой машиной в мире в первом квартале 2023 года

За первые три месяца года было продано 267 тыс. единиц таких электромобилей. Это на 69% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Глава Tesla Илон Маск еще в 2016 году заявил, что компания будет продавать от 500 тыс. до 1 млн Model Y в год. Тогда машина еще даже не выпускалась.

Второе место досталось Toyota Corolla с 256,4 тыс. проданных автомобилей. ТОП-3 замыкает Toyota Hilux, проданная в количестве 214,7 тыс. машин.

Четвертая и пятая строчки также занимают модели бренда Toyota. Компания продала 211 тыс. RAV4 и 166,2 тыс. Camry.