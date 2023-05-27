Знающий цветовод объяснил, в чем польза перекиси водорода для цветов

Польза для цветов безусловно есть, но действовать нужно осторожно, соблюдая все инструкции и рекомендации. Иначе вреда будет больше, чем пользы.

На основе перекиси водорода цветоводы готовят полезный раствор, который применяется для каждодневных поливов.

Также средство эффективно при обработках или стимуляции роста домашних цветов.

Перекись задействуют, когда нужно подготовить растения к процедуре пересадки, которая для них является стрессом.

Обработав цветы раствором, мы запускаем активный рост, укрепляем стебли, наращиваем зелень, способствуем яркому и пышному цветению.

Для приготовления раствоора берем мягкую или отстоявшуюся воду, очень хорошо, если у вас есть вода из родника или собранная под струями дождя.

На самый крайний случай используем воду, прошедшую через фильтр. Неотстоявшаяся и не отфильтрованная водопроводная вода - категорически неприемлема.

Водный раствор перекиси нужно использовать для ежедневных поливов. В каждый литр добавляем по паре капель препарата.

Для профилактики от грибковых патологий в литре воды разводим 3 капли перекиси.

Также препаратом можно обработать землю для обеззараживания. Для этого в 5 литрах воды размешиваем 30 мл лечебного средства.

Если нужно победить черную ножку рассады, фитофтору, обрабатываем растения два раза в неделю, делая опрыскивания. Раствор будет такой: на литр воды 2 капли перекиси.

Следим за тем, чтобы брызги раствора не попали на бутоны.

Жидкость нельзя хранить, используйте ее свежеприготовленную сразу, остатки просто выливайте.