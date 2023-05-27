Дачный эксперт рассказал, зачем он опрыскивает огурцы марганцовкой

Перманганат калия ускоряет обменные процессы в тканях растений, от чего они начинают быстрее расти и активнее развиваться.

Готовится препарат так: на 10 л воды берем 3 г розовых кристаллов. Полив проводим в приствольной зоне растения, но при этом жидкость не должна попадать на сам стебель.

Выдерживаем расстояние примерно 6 см от стебля - эту зону поливом не затрагиваем.

После того как провели подкормку, ждем подсыхания земли и хорошенько ее рыхлим.

На метр квадратный понадобится 5 литров такого самодельного удобрения.

За сезон необходимо полить огурцы таким образом пять раз. Каждая следующая подкормка делается не ранее, чем через три недели после предыдущей.

Чтобы предотвратить появление болезней и укрепить иммунитет, можно использовать марганцевый раствор для обработки любых растений в огороде.

Делаем такую жидкость: на 10 л воды добавляем 1 г перманганата калия. Поливаем или обрабатываем растения по листьям с помощью опрыскиваний.